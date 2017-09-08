Птицы в коммунальной ловушке: десятки чижей погибли, завязнув в битуме

08.09.2017

Покрытие на козырьке подъезда не успело застыть после ремонта

Не козырек, а кладбище пернатых — рассказывает Виктор. Совсем недавно эту крышу ремонтировали — заливали битумом. В него-то и угодили десятки птиц. На их громкий писк сбежались соседи. Вите с друзьями пришлось буквально вырывать пернатых из липкой массы, ведь ветеринарные клиники в помощи отказали. Некоторые птицы прилипли намертво — они увязли в битуме клювом. Остальным повезло больше — у них испачкались лишь перья. Но почти из полусотни чижей спасти удалось лишь 11. Выхаживать их взялась неравнодушная екатеринбурженка. Эта квартира для пострадавших птиц словно госпиталь. Своих пациентов Екатерина кормит по расписанию и ставит уколы. Но первую ночь пережили не все. Многие чижики были склеены между собой, а слипшиеся глаза и клювы сделали некоторых безнадежно больными. Из десятка пернатых в живых осталось только четверо. О том, что новое покрытие стало кладбищем для целой стаи птиц узнали и в управляющей компании. Коммунальщики удивились происшествию не меньше, чем жители подъезда. Только за это лето подобный ремонт сделали в 20 домах и нигде с подобной проблемой не встречались. Обещают, что теперь за птицами будут следить внимательней. Но местные мальчишки новых жертв решили не дожидаться и сами заложили газетами козырьки. Надеются, что вскоре чижи вернутся, и во дворе снова зазвучит пение птиц.