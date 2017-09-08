Прокуратура проверила избирательные участки Свердловской области

08.09.2017

На предмет безопасности и возможных нарушений

Подделка не пройдет. На страже безопасности выборов стоит электронная урна. Такой аппарат позволяет не только подсчитать голоса, но и вычислить посторонние бумаги. О поддельных бюллетенях тут же известит избирком. Накануне выборов избирательные участки проверяют до мелочей. Готовят запасные урны и камеры видеонаблюдения. Уже установили и кабинки для голосования. Ну, а если избиратель не сможет приехать на выборы, выборы придут к нему. Голосование в регионе идет уже почти неделю. Но лишь для тех, кто не сможет прийти на участок 10 сентября. Для участия в досрочном голосовании нужна действительно весомая причина. Готовность участков сегодня проверила прокуратура. Комиссия нагрянула и в пункт, где будут голосовать люди с ограниченными возможностями. В 104 школе подготовили условия и для слабовидящих. Кроме специальных кабинок здесь запаслись бюллетенями, напечатанными шрифтом брайля. Выборы губернатора в Свердловской области состоятся уже в это воскресенье. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.