Фаберже возвращается в Москву: в Екатеринбурге подвели итоги уникальной выставки

08.09.2017

За время работы экспозиции их шедевры увидели 10 тысяч посетителей!

В финальный день работы выставки полюбоваться экспонатами пришли ветераны труда. Им рассказали историю об извечных конкурентах, живших в одно время и создававших произведения искусства из камней. В Екатеринбург из Московского кремля привезли портсигар и запонки императора Александра Третьего, которые были сделаны на уральской земле. Познать тайны ювелирного дела горожане и гости уральской столицы смогли благодаря фонду Святой Екатерины — при его поддержке, в город прибыли не только редкие предметы искусства, но и глава музея «Московский Кремль», внучка первого космонавта Елена Гагарина. Она презентовала экспозицию екатеринбуржцам. За три месяца ее работы здесь побывали тысячи жителей города, иностранцы, первые лица региона… Все это, уверены в музее, поможет им стать одним из ведущих центров ювелирного искусства в стране.