700 человек со всей планеты съехались в Екатеринбург на Всемирный конгресс инвалидов

08.09.2017

На конгрессе заявлено три официальных языка

Здесь нет заученных движений, а полет фантазии ничем не ограничен. Просто танцуя, эти люди делают невозможное возможным. И это идет на пользу не только душе, но и телу. Одни танцуют, другие — рисуют и шьют, третьи занимаются спортом. На конгрессе людей с ограниченными возможностями показывают, границы существуют лишь в голове. В мастер-классах может принять участие любой, независимо от инвалидности. Даже языковой барьер не стал преградой. То, что возможности организма безграничны, участникам конгресса на своем примере доказывают успешные люди. Мариан — скульптор из Голландии. Ее работы выставляются по всему миру. Но то, что она его не видит с 20 лет, мало кто догадывается. Сегодня мастер показала, как из бесполезных вещей можно создать произведение искусства. Глядя на этот спаринг, трудно определить, кто из участников инструктор, а кто — инвалид. Здесь спортсмены выходят на поединок не только с соперником, но и с болезнью. Современный мечевой бой — новое направление в реабилитации людей с ДЦП. Но об этом пока мало кто знает. Первый всемирный конгресс инвалидов завершит работы в воскресенье. Но и за это время участники успеют убедиться, для них нет ничего невозможного.