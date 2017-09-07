В детской больнице №11 после ремонта открылось кардиологическое отделение

07.09.2017

За детьми с патологиями сердца и сосудов врачи теперь будут присматривать внимательнее

Для посторонних эти двери обычно закрыты. Но сегодня кардиоревматологическое отделение встречает гостей. Четвертый этаж 11-ой детской больницы открылся после капитального ремонта. Строители постарались сделать все, чтобы хорошо здесь себя чувствовали не только пациенты, но и врачи. Они кстати, тоже приложили руку к обновлению. Реконструкция заняла три месяца. В отделении поменяли планировку — старый буфет подвинули ради еще одной палаты. Если раньше в них теснились по 7 — 8 человек, то теперь с комфортом здесь будут размещать до 4 пациентов. Причем, оказывать помощь врачи могут детям уже на вторые сутки после рождения. Провести диагностику маленьких пациентов помогает новый аппарат узи, позволяющий установить круглосуточный мониторинг. Помимо болезней сердца здесь лечат и патологии сосудов и суставов. А также восстанавливают здоровье пациентов после тяжелых операций. На случай, если ребенок почувствует себя плохо, в палатах установили экстренную связь. Новые возможности уже начали тестировать и врачи. В отремонтированных палатах появились первые пациенты. Среди них и маленькая Варя — у нее проблемы с дыханием, правда, благодаря медикам девочке уже стало легче. Через обновленное кардиоотделение в год будет проходить около девяти сотен детей разных возрастов. Благодаря предродовой диагностике среди них с каждым годом все меньше новорожденных. Но врачи надеются, что в палатах пациенты надолго задерживаться не будут — поскорее выпишутся домой и навсегда забудут про болезни.