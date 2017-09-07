Школьникам в Екатеринбурге вместо учебников выдали планшеты

Обучающие гаджеты отечественного производства имеют доступ в интернет


Сидеть на уроках, уткнувшись в планшет, теперь разрешается. Ведь это часть обучения — в городе тестируют электронные учебники. Один такой гаджет способен заменить десятки книг, карт, словарей, фильмов; здесь есть диктофон, доступ в интернет и даже тетради. Как им пользоваться, учить детей не нужно — они с детства с электроникой на «ты». Универсальному учебному пособию радуются и педагоги. Планшет ощутимо экономит время — все источники информации под рукой. Впрочем, несмотря на внешнюю хрупкость, разбить девайс практически невозможно. Авторы ноу-хау — российские инженеры. По словам разработчиков, создавая электронные учебники, они стремятся не только снять груз с плеч школьников и облегчить учебные будни. Главная миссия — глобальная: сократить разрыв между школьной и повседневной жизнью. Авторы рассчитывают, что этот ридер поможет повысить успеваемость школьников на 15 процентов. Теперь эту гипотезу предстоит проверить опытным путем. К эксперименту присоединились 60 школ города. Преподаватели четких выводов пока не делают, но уверены — рукописи по-прежнему не горят, так что бумажные книги не уйдут в тень. Быть или не быть электронным учебникам — вопрос открытый. Тестирование новшества продлится весь учебный год. И если эксперимент удастся — уже следующим летом школьная жизнь во всей России кардинально изменится.

Также в разделе Образование
18.08.2017
В Чкаловском районе открыли обновленную 39 гимназию
08.08.2017
Здравствуй, школа! Екатеринбург готовится к 1 сентября
25.07.2017
К 1 сентября в Екатеринбурге откроют четыре новые школы
01.09.2017
Снова в школу. В Екатеринбурге учебный год начался для 143 тысяч школьников

Вчера
Школьникам в Екатеринбурге вместо учебников выдали планшеты