Сидеть на уроках, уткнувшись в планшет, теперь разрешается. Ведь это часть обучения — в городе тестируют электронные учебники. Один такой гаджет способен заменить десятки книг, карт, словарей, фильмов; здесь есть диктофон, доступ в интернет и даже тетради. Как им пользоваться, учить детей не нужно — они с детства с электроникой на «ты». Универсальному учебному пособию радуются и педагоги. Планшет ощутимо экономит время — все источники информации под рукой. Впрочем, несмотря на внешнюю хрупкость, разбить девайс практически невозможно. Авторы ноу-хау — российские инженеры. По словам разработчиков, создавая электронные учебники, они стремятся не только снять груз с плеч школьников и облегчить учебные будни. Главная миссия — глобальная: сократить разрыв между школьной и повседневной жизнью. Авторы рассчитывают, что этот ридер поможет повысить успеваемость школьников на 15 процентов. Теперь эту гипотезу предстоит проверить опытным путем. К эксперименту присоединились 60 школ города. Преподаватели четких выводов пока не делают, но уверены — рукописи
Школьникам в Екатеринбурге вместо учебников выдали планшеты
Обучающие гаджеты отечественного производства имеют доступ в интернет
Сидеть на уроках, уткнувшись в планшет, теперь разрешается. Ведь это часть обучения — в городе тестируют электронные учебники. Один такой гаджет способен заменить десятки книг, карт, словарей, фильмов; здесь есть диктофон, доступ в интернет и даже тетради. Как им пользоваться, учить детей не нужно — они с детства с электроникой на «ты». Универсальному учебному пособию радуются и педагоги. Планшет ощутимо экономит время — все источники информации под рукой. Впрочем, несмотря на внешнюю хрупкость, разбить девайс практически невозможно. Авторы ноу-хау — российские инженеры. По словам разработчиков, создавая электронные учебники, они стремятся не только снять груз с плеч школьников и облегчить учебные будни. Главная миссия — глобальная: сократить разрыв между школьной и повседневной жизнью. Авторы рассчитывают, что этот ридер поможет повысить успеваемость школьников на 15 процентов. Теперь эту гипотезу предстоит проверить опытным путем. К эксперименту присоединились 60 школ города. Преподаватели четких выводов пока не делают, но уверены — рукописи