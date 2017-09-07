«Кит» в осаде: в торговый центр на Амундсена ночью ворвались налетчики с битами

07.09.2017

13 мужчин в черных масках ограбили салоны сотовой связи и избили охранников

На съемках камер наблюдения видно, что охранники пытались помешать грабителям, но те взялись за биты. Однако задержать одного из налетчиков на месте все же удалось. Его передали в руки сотрудникам «Росгвардии», которые приехали из-за сработавшей сигнализации. Чуть позже по горячим следам правоохранители задержали еще шестерых налетчиков. Как оказалось, среди них были и несовершеннолетние. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас они разыскивают остальных грабителей, и рассчитывают на помощь очевидцев.