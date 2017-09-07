Итальянский баян и золотые часы: в Краеведческом музее покажут подарки Эдуарда Росселя

07.09.2017

Выставка приурочена к юбилею политика — в этом году экс-главе региона исполняется 80 лет

Вот уж точно — персональная выставка. Гостей лично встречает ее главный герой — первый свердловский губернатор Эдуард Россель. Среди пришедших — коллеги, бывшие политические оппоненты и преемники. Эпоха Росселя, по словам очевидцев, пришлась на очень сложные для страны годы. Область он возглавил в начале 90ых. Тогда каждый день приходилось решать задачи, от которых в прямом смысле зависела жизнь свердловчан. Бороться, рассказывают гости, Эдуарду Эдгаровичу приходилось не только за куски хлеба. Что скрывать, внутриполитическая жизнь в регионе не всегда была спокойной. Долгое время область и его центр жили в раздоре. Впрочем, как объяснил сегодня первый глава города Аркадий Чернецкий, споры между ним и Росселем возникали только лишь из-за желания сделать жизнь в городе и на Среднем Урале лучше. Эту выставку открыли в преддверье 80летия Эдуарда Росселя. Две тысячи экспонатов, которые предоставил сам юбиляр, в первую очередь, рассказывают о его карьере руководителя и политика. Здесь же все три удостоверения губернатора. А также редкий раритет, который стал для Росселя почти что талисманом. На выставке можно увидеть и фото из личного архива — на этом будущему губернатору всего шесть — и дорогие его сердцу вещи. Любовь к баянам едва не стоила первому губернатору карьеры. Ради покупки этого немецкого инструмента он в свое время не пошел на коллегию по утверждению его начальником треста. Музею Эдуард Эргартович предал и свою лётную экипировку. Детская мечта — стать военным летчиком -так и не сбылась из-за пятой графы в личном деле. Но летать губернатор все же научился. Но самой большой ценностью Эдуард Россель считает свою семью: внуков и жену. Мечтает отметить с супругой 59-ую годовщину свадьбы.