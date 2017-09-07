Бросили коня! В Юго-Западном районе потеряли хозяина пони

07.09.2017

Оказалось, что владелец оставил скакуна ночью на выпас

От криков животного сердце Дмитрия кровью обливается. Сегодня ночью, возвращаясь из гаража, он увидел привязанного к столбу пони. Хозяина, рассказывает мужчина, рядом не было, а животное сильно нервничало. Чтобы спасти бедолагу, Дмитрий даже полицию вызвал. Однако, правоохранители, оценив обстановку, уехали. Еще несколько часов мужчина не отходил от пони, только утром, так и не дождавшись владельца, ушел домой. Его переживаний никто не разделил — местным питомец, оказывается, хорошо знаком. Его — вместе с еще одним конем и верблюдом — держит житель Юго-Запада. В сквере у него зона выгула. Хозяин частенько оставляет живность пастись в одиночестве и в темноте — мол, ночью и утром трава чище. Только вот выгуливать копытных в зеленых зонах незаконно, говорят благоустроители. По новым правилам, домашних животных — хоть собак, хоть лошадей — надо выводить в специально отведенные места. Сквер на Волгоградской таковым не является. А если хозяин недоглядит за питомцем — ему светит штраф. Сам же лошадник утверждает, что его питомцы мирные, у них и все необходимые документы имеются. А в сквере обе лошадки набираются сил, чтобы катать на улицах малышей.