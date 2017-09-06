Зима пришла! В цирк приехала Снежная Королева

06.09.2017

Легендарная сказа Ганса Христиана Андерсена будет такой, какой мы ее знаем

В цирке гостей встречают с прохладой. Без нее новое шоу представить сложно — ведь на манеже бал правит «Снежная королева». Как и в сказке, волшебница не теряет надежды околдовать мальчика Кая. Задача не из легких, рассказывает исполнительница главной роли. Чтоб вжиться в нее, артистке пришлось долго привыкать к королевскому облачению. Зато зрители чувствуют себя, как в сказке. Нужного эффекта было нелегко достичь — ведь реплик немного. Артисты решили пойти в народ — искать украденного Кая в зале. Взгляд бросили даже на оператора. Чтобы снега хватило, под куполом установили снежные пушки. В «снежки» играли и гости, и медведи. Может показаться, что на манеже происходит сумбур — но гости цирка артистов понимают без слов. Зимнюю сказку помогают создавать и четвероногие артисты. Тут можно встретить и медвежат, и снежных собачек, и оленей. Это настоящая редкость для цирка, ведь дрессировать их чрезвычайно сложно. Сегодня у труппы генеральная репетиция, попасть на представление можно будет уже в эти выходные.