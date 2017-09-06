В музее ИЗО устроят слежку за посетителями ради нового проекта

06.09.2017

Он поможет понять, что чувствуют гости, знакомясь с выставкой

В музее Андрей Николаевич — частый гость. Горожанин не пропускает ни одной выставки — специально приезжает в Екатеринбург из Ревды. Причем, знакомиться с экспозицией он предпочитает самостоятельно — только так, говорит, и можно прочувствовать душу произведений искусства. Чтобы не мешать диалогу зрителя и шедевра, в музее изобразительных искусств решили на время… отказаться от экскурсоводов! Здесь запустили необычный проект, в котором посетитель сам решает когда, на что и как долго смотреть. По словам организаторов, так человек сможет прислушаться не к рассказам экспертов, а к самому себе — понять, что он чувствует. Выразить эмоции можно, фотографируя или делая наброски, через аудио- и видео-дневник прогулки. Используя эти материалы, музейщики надеются лучше узнать своих гостей. Цензуры здесь нет — свободно выражать можно даже неприятные эмоции. Такая прогулка по музею антиэкскурсией называется неспроста. Посетитель может поделиться тем, что ему не нравится, и даже примерить роль экскурсовода — рассказывать куратору, какой отклик в его душе находит тот или иной экспонат. Длинные, запутанные коридоры, температура в залах, скульптуры или картины — на антиэкскурсии нет запретных тем. Сломать каноны хранители решили ради самих же посетителей. Выслушав все мнения и пожелания, музей может измениться. Правда, с улицы на необычные экскурсии не попадешь — нужно заранее записаться. Зато уже в декабре в музее ИЗО появится новая выставка — рисунков, фотографий и заметок анти-экскурсоводов.