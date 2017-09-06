В Екатеринбурге открывается Всемирный Конгресс инвалидов

С екатеринбуржцами иностранцы здороваются по-русски — чтобы сразу найти общий язык. Участников Всемирного конгресса инвалидов в аэропорту встречают с ночи. У каждого позади несколько часов перелета. Гости устали, но довольны теплым приемом. Надеются, что и погода не подкачает. Ожидается, что на конгресс прибудут больше 7-ми сотен участников из 28 стран мира. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья, но безграничным желанием жить полной жизнью. Это гостям и предстоит продемонстрировать. Все инвалидам покажут, чем они могут быть полезны обществу. В Екатеринбурге собираются не только рассказывать об инклюзивном обществе, но и показывать, каким оно должно быть. Так, в отелях, где размещают гостей, специально создали все условия для особенных клиентов. Колясочники смогут свободно перемещаться по номеру с широкими проемами, выдвижными дверями и датчиками в лифтах. Для слепых в подъемниках на кнопки нанесли шрифт Брайля и записали звуковые подсказки. Впрочем, участники особенными себя не считают. Говорят, они тоже могут принести обществу пользу. Например, Гамлет из Армении привез свои скульптуры из керамики, которые он создает уже 5 лет. Это яркий пример того, что диагноз ДЦП не мешает человеку раскрывать свои таланты. Помимо ремесленных, гости смогут представить музыкальные, танцевальные и спортивные способности. Все это — отличный метод реабилитации, который помогает инвалидам найти свое место в мире. Те, кому это удалось, поделятся опытом со всеми желающими. Полезные занятия для участников пройдут на 17 площадках города. Гости побывают на выставках современных технологий для инвалидов и на экскурсиях по городу. Конгресс стартует завтра — и каждый его гость надеется открыть здесь что-то новое для себя, а возможно, и в корне изменить свою жизнь.