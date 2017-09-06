Разбиты окна, вырваны кресла: под Арамилем в аварию попал рейсовый автобус

06.09.2017

Один человек погиб, еще 13 получили травмы

Дорога между Арамилем и поселком Бобровский сегодня больше похожа на сцену из фильмов-катастроф. От небольшого фургона осталась лишь груда металла. Столкнувшийся с ним рейсовый автобус — весь в крови. Автоинспекторы с самого утра восстанавливают картину аварии. По их версии, водитель грузовика не успел завершить обгон по встречке. От удара машины улетели в кювет. У автобуса выбиты окна и вырваны кресла. Только чудом никто из пассажиров не погиб. Медицина катастроф и спасатели подоспели быстро, благо большинству из потерпевших серьезная помощь не потребовалась. Пострадавшую девочку-подростка доставили в детскую городскую больницу. Ее жизнь также вне опасности. Ну, а тем пассажирам, кто отделался легкими травмами, помощь оказывали в Арамиле. Посторонних в палаты к пострадавшим не пускали — чтобы они могли оправиться от аварии. Но журналистам пообщаться с пациентами все же удалось. Помощь пассажирам разбившегося автобуса оказывали и психологи МЧС. Специалисты работали с потерпевшими как на месте аварии, так и в больнице. По их словам люди до сих пор находятся в шоковом состоянии. Им еще сложно осознать, что все уже позади. Поэтому общаться приходилось очень осторожно. Большинство пострадавших домой отправились уже сегодня, ну, а делать прогнозы в отношении остальных медики не спешат. На восстановление может потребоваться от недели, до целого месяца.