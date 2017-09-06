На Серовском тракте проложили 2 километра нового асфальта

Глубокая колея, на которую жаловались даже опытные водители, исчезла


Новое полотно растянулось на 2 километра, но это только начало. Рабочие планируют проложить еще 8. Правда, немного позднее — ремонт растянется на несколько лет. Дорожные работы продолжаются и на других направлениях. Так, на Тюменском и Пермском трактах проходит масштабная реконструкция. На последнем обновили уже 70 километров дороги. Но если эта работа была плановой, то участок Серовского тракта отремонтировали по просьбам автомобилистов. Жалобы на ямы и выбоины от водителей теперь будут принимать регулярно. На связь с ними выйдет проект «Безопасные дороги».

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