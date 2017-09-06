Арестован поджигатель «Космоса»: мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца

06.09.2017

Тем временем, следователи запросили психиатрическую экспертизу

На первое в его уголовном деле заседание суда Денис Мурашов идет, пряча лицо — чтобы скрыть от посторонних глаз следы ожогов. Это последствия его выходки у кинотеатра «Космос». В понедельник утром мужчина, по версии следствия, протаранил здание на машине, груженной горючим, и устроил пожар. Несмотря на травмы и душевное состояние подозреваемого, его арестовали на ближайшие два месяца. Как предполагают правоохранители, поджечь кинотеатр 39-летний житель Ирбита решил в знак протеста против премьеры фильма «Матильда». Мурашов, известный своими монархическими взглядами, не раз открыто выступал против проката ленты о внебрачной связи Николая Второго, причисленного церковью к лику святых. Судя по последствиям пожара в Космосе, сам Мурашов взял на вооружение радикальные меры. Его поступок на словах уже осудили и почитатели последнего Романова, и церковь. За то время, что Мурашов проведет в СИЗО, следователи планируют собрать доказательства вины Мурашова. Хотя сам подозреваемый на допросах дает путанные показания. Известно, что он состоял на учебе в психиатрической больнице, поэтому в ближайшее время будет проверен на вменяемость. Впрочем, последствия его акции говорят сами за себя — кинотеатру необходим ремонт. Однако мероприятия, которые должны были пройти в Космосе на этой неделе, все равно пришлось перенести на другие площадки. Из-за ЧП адреса поменяли показы фильмов Фестиваля российского кино и Всемирный Конгресс инвалидов.