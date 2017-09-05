Сказочные герои здесь нечастые гости. В онкоцентр просто так не попасть, но сегодня пациентам разрешили отступить от строгих правил. Для малышей устроили настоящий праздник. Анжелика борется с опухолью мозга уже два месяца, а такие эмоции, признается ее мама, позволяют выбросить из головы все проблемы. Порадовать малышей фонд Дети России решил в честь праздника благотворительности. Впрочем, так здесь можно назвать каждый день. Помощь неравнодушных людей требуется постоянно. По словам медиков, пожертвования идут не только на развлечения и лечение конкретных детей, но и на покупку нового оборудования. Чтобы подвигнуть на доброе дело как можно больше людей, накануне праздника юные парашютисты отважились на необычную акцию на высоте птичьего полета. С парашютом эти ребята прыгают не забавы ради, а пользы для. Их вклад в общее благое дело — реклама.
Волонтеры устроили сказочный день для онкобольных детей
В Областную детскую клиническую больницу заглянули персонажи мультфильмов
Сказочные герои здесь нечастые гости. В онкоцентр просто так не попасть, но сегодня пациентам разрешили отступить от строгих правил. Для малышей устроили настоящий праздник. Анжелика борется с опухолью мозга уже два месяца, а такие эмоции, признается ее мама, позволяют выбросить из головы все проблемы. Порадовать малышей фонд Дети России решил в честь праздника благотворительности. Впрочем, так здесь можно назвать каждый день. Помощь неравнодушных людей требуется постоянно. По словам медиков, пожертвования идут не только на развлечения и лечение конкретных детей, но и на покупку нового оборудования. Чтобы подвигнуть на доброе дело как можно больше людей, накануне праздника юные парашютисты отважились на необычную акцию на высоте птичьего полета. С парашютом эти ребята прыгают не забавы ради, а пользы для. Их вклад в общее благое дело — реклама.