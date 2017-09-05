Волонтеры устроили сказочный день для онкобольных детей

В Областную детскую клиническую больницу заглянули персонажи мультфильмов


Сказочные герои здесь нечастые гости. В онкоцентр просто так не попасть, но сегодня пациентам разрешили отступить от строгих правил. Для малышей устроили настоящий праздник. Анжелика борется с опухолью мозга уже два месяца, а такие эмоции, признается ее мама, позволяют выбросить из головы все проблемы. Порадовать малышей фонд Дети России решил в честь праздника благотворительности. Впрочем, так здесь можно назвать каждый день. Помощь неравнодушных людей требуется постоянно. По словам медиков, пожертвования идут не только на развлечения и лечение конкретных детей, но и на покупку нового оборудования. Чтобы подвигнуть на доброе дело как можно больше людей, накануне праздника юные парашютисты отважились на необычную акцию на высоте птичьего полета. С парашютом эти ребята прыгают не забавы ради, а пользы для. Их вклад в общее благое дело — реклама. По-другому подростки пока помочь не могут. Своим прыжком ребята привлекают внимание к тем, кому нужна помощь — призывая не оставаться в стороне. От волонтеров зрители получили знак свыше. Благотворители надеются, что эта и другие акции сработают. Тем, кто вдохновился и загорелся желанием помочь, волонтеры и врачи советуют обращаться в крупные фонды. Собранные ими деньги однозначно пойдут на помощь нуждающимся.

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Волонтеры устроили сказочный день для онкобольных детей