Высокая инспекция: Виталий Мутко проверил готовность «Екатеринбург-Арены»

05.09.2017

Возвести гигантский стадион удалось сэкономив не только деньги, но и время

Строительство главной спортивной площадки идет с опережением сроков. Новый стадион строят на европейском уровне. Ведь площадка, принимающая мундиаль, должна полностью соответствовать требованиям ФИФА. Здесь уже есть и просторные раздевалки, и комфортные душевые и даже разминочная комната. Где пол покрыт искусственной травой, чтобы футболисты максимально эффективно подготовились к матчу. А сам стадион вскоре покроется настоящим газоном, семена для него заказывали из Голландии. Но пока на главной городской футбольной площадке наводят последние штрихи, тренировочные базы открываются. Так, на обновленном стадионе Калининец уже смотрят и в далекое будущее. На этом стадионе, говорят специалисты, будут проводить международные соревнования и по футборлу, и по легкой атлетике. Но пока посторонних на территорию не пускают, чтобы не помяли молодую траву. Ведь здесь будут тренироваться участники Мундиаля. А после них — и юные футболисты. В том числе, и девочки. Впрочем, одним стадионом дело не обойдется, уверяют в российском министерстве спорта. Вскоре на Эльмаше может появиться и гигантский спортивный кластер. Екатеринбург вскоре вполне может стать футбольным центром всей области. Ведь здесь возводят еще два больших спорткомплекса: парк-стадион Химмаш и Урал.