В Ново-Мариинское водохранилище под Ревдой выпустили 7,5 тысяч мальков толстолобика

05.09.2017

В питьевом водоеме Екатеринбурга толстолобики будут работать санитарами

В большое плаванье под Ревдой отправляется 7 с половиной тысяч толстолобиков. Годовалые мальки перебрались в Ново-Мариинское водохранилище на ПМЖ — из Рефтинского рыбхоза. Чтобы дальний переезд молодь перенесла без потерь, ее перевозят в баках с подогревом. А в воду беспрерывно подают кислород. Толстолобики будут защищать Ново-Мариинское водохранилище — один из питьевых источников Екатеринбурга — от зарастания и цветения. Ведь эта рыба поедает планктон и водоросли, а их в водоеме достаточно. Уже через несколько лет мальки значительно подрастут и достигнут веса в 20-30 килограммов. Рыбаки этой породе не страшны — на удочку поймать толстолобика невозможно. Не страшна и холодная уральская зима. Зарыбление Ново-Мариинского водохранилища проводят уже во второй раз. Три года назад сюда запустили мальков сига. Результаты не заставили себя ждать. То ли еще будет. Ведь на этом зарыбление Ново-Мариинского водохранилища не закончилось. Уже завтра в воду здесь выпустят еще 2 с половиной тысячи мальков толстолобика и 20 тысяч сазанов.