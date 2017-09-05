В Асбесте вынесли приговор заместителю директора Рефтинского спецучилища для малолетних преступников

05.09.2017

По материалам дела, он в «воспитательных целях» периодически избивал своих подопечных

Преступления вскрылись во время расследования дела о побеге воспитанников из спецучилища. Напомню, в ночь на первое сентября прошлого года несколько подростков — возмущенных внутренним распорядком — устроили настоящий погром. Начали ломать кухню и мебель в комнатах. Под раздачу попали и педагоги, пытавшиеся остановить воспитанников. На допросах подростки признались, что причиной бунта стало жестокое обращение заместителя директора учреждения. В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Но в отличие от своих подопечных, условным сроком он не отделался — получил реальный. Ближайшие три с половиной года мужчина проведет в колонии общего режима.