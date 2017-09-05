Новые сорта овощей и фруктовых деревьев презентовали на Агро-форуме в ЭКСПО

05.09.2017

Чтобы урожай был при любой погоде, дачникам предлагают приобрести искусственное солнце

Их огурцов на всех хватит, хвастаются урожаем уральские аграрии. Глядя на их богатый стол, и не скажешь, что лето выдалось неплодородным. Весь секрет — в научных разработках, которые закаляют овощи и ускоряют их рост. На агрофоруме крестьяне делятся не только достижениями, но и бедами. Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым летом яблок в регионе уродилось меньше. А урожай груш и вовсе пропал — не выдержал июльской прохлады. Поэтому селекционеры продолжают выводить новые виды, устойчивые к капризам погоды. Помимо груш, нынче летом не уродились томаты, перец, баклажаны, а главное — картофель. Его ботва пострадала от так называемого фитофтороза. Зато капуста, морковь, редька показали хорошие результаты. Как впрочем, и альпийские козочки, которые переехали в Екатеринбург в прошлом году. Теперь и на Урале наладили производство элитных сыров по французским технологиям. Что касается предпочтений уральских садоводов, то в этом сезоне в огородном тренде — брокколи, абрикосы и даже виноград, которые жители научились выращивать на обычных дачах. Специалистов это не может не радовать — у них это называется освоением севера. А чтобы урожай можно было собирать круглый год, на рынке появились вертикальные фермы. Эти установки напоминают холодильник, в котором поддерживается микроклимат, необходимый для выращивания овощей и фруктов. Попробовать и увидеть достижения в сельском хозяйстве горожане могут еще два дня. Выставка продлится до 7 сентября.