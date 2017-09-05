Лед и пламя. В торговом центре на Репина ночью загорелись холодильники

05.09.2017

Несмотря на позднее время из здания пришлось эвакуировать около сотни человек

Возгорание произошло в помещении гипермаркета. Там на складе вспыхнули холодильники с молочной продукцией. Пожарная сигнализация и система тушения сработали, но ликвидировать пламя автоматике не удалось — из-за рухнувшего подвесного потолка. Огромную площадь магазина заполнил густой дым, он осложнил пожарным поиски очага возгорания. Впрочем, на тушение понадобилось всего 40 минут. Быстро сработала и администрация торгового центра — сотрудников и находившихся в кинотеатре людей эвакуировали еще до приезда спасателей. Причина пожара сейчас устанавливается. По основной версии, к нему могло привести короткое замыкание электропроводки. Тем временем в ТРЦ подсчитывают убытки — ведь от огня пострадала продукция большинства магазинов.