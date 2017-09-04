«Космос» в огне: груженный газовыми баллонами УАЗ протаранил главный вход кинокомплекса

04.09.2017

По версии следователей, водителя разозлила премьера фильма

Здание кинотеатра загорелось рано утром, но внутри уже были люди. Работники кулинарии готовились заступить на смену, как вдруг почувствовали запах гари. Причина пожара повергла город в шок. Как оказалось, Космос поджег неизвестный водитель. Он подъехал к театру на уазике, груженом бочками с бензином, тремя газовыми баллонами и дровами, врезался в двери здания и чиркнул зажигалкой. На съемках камер наблюдения видно, как злоумышленник, не обращая внимания на прохожего, ошибочно решившего ему помочь, поджигает машину и убегает. От серьезных разрушений и взрыва здание спасла оперативность огнеборцев. Задержать поджигателя удалось довольно быстро. Им оказался 39-летний житель Ирбита, который состоит на учете у психиатра. Дениса Мурашова допросили прямо в больнице, куда он был доставлен с ожогами. Мужчина признался, что подготовился заранее — нашел горючее, сходил в церковь. То, что поджог, действительно, связан с храмом и кино, сыщики не исключают. По одной из версий, таким способом подозреваемый выступил против премьеры фильма «Матильда», который рассказывает о романе императора Николая Второго и балерины. Судя по постам в соцсетях, Мурашов — ревностный православный, которого картина Алексея Учителя могла задеть за живое. Но к сожалению, из-за его жаркого протеста теперь страдают создатели других лент. Космос — главная площадка открытого фестиваля российского кино. Однако противники «Матильды» от поджигателя уже открестились. Они называют случившееся провокацией. Впрочем, следствие рассматривает все версии. Судя по прошлому задержанного, ждать от него можно чего угодно. Есть информация, что Денис долгое время числился в розыске — его хватилась родня. Уже возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества путём поджога» и назначена психиатрическая экспертиза. Тем временем, в кинотеатре устраняют последствия пожара. Огонь серьезно повредил фойе, часть второго этажа и фасад. Показ картин кинофестиваля пройдет на других площадках — во Дворец молодёжи, Театре эстрады, Ельцин Центре и ДИВСе. Там же — во дворце игровых видов спорта — из-за ЧП переедет и Всемирный Конгресс инвалидов, который должен был пройти в Космосе в конце этой недели.