Гонки по вертикали: в Екатеринбурге в пятый раз прошел забег на небоскреб

04.09.2017

Участникам нужно было преодолеть 1137 ступеней

Тяжело дышать, сердце рвется из груди — а впереди ещё три десятка этажей. Здоровьем участники забега на «Высоцкий» рискуют ради этого момента — аплодисментов болельщиков на финише. Покорить самый северный небоскреб мира собралось почти три сотни спортсменов со всей России — от Крыма до Ханты-Мансийска. И хоть дистанция кажется небольшой — всего 186 метров, но бежать её придется вверх, по ступеням. К такому сложному испытанию допустили лишь тех, кто младше 50 лет. Андрею — уже 46 лет, высотку он покоряет во второй раз. Признается, физические нагрузки для него — дело привычное. К марафону были готовы и медики. Этот забег, говорят, серьезное испытание даже для профессиональных спортсменов. Чтобы на трассе у участников не свело ногу, всех приглашают на зарядку. О пользе разминки не понаслышке знает и Дмитрий Сергин. Небоскреб депутат гордумы покоряет уже второй раз подряд. 1137 ступеней в этот раз он пробежал почти за 12 минут. Признается, к этой дистанции готовился несколько месяцев. Покорить Высоцкий решился и наш коллега Дмитрий Изгагин. Бегать репортер привык не только за героями сюжетов. Недавно он пробежал полумарафон Европа-Азия, сейчас же журналисту покорились все 52 этажа — за 8 с половиной минут. Хотя, признается, было непросто. Те, кто не уверен в своих силах, могли пройти лишь половину пути. Старт для новичков организовали на 24-ом этаже. И хотя дыхание перехватывало у всех, бегуны находили силы даже шутить. В этом забегу победила Любовь. Новгородцева. Спортсменка из Нижнего Тагила поднялась на Высоцкий быстрее всех женщин — за шесть минут. А вот среди мужчин на первую ступень пьедестала вновь взошел скалолаз Евгений Марков. Два года назад он поставил рекорд — четыре минуты сорок шесть секунд. На этот раз уступил сам себе две секунды. Первой, но с конца — пришла екатеринбурженка Оксана Гайдукевич. Девушка прошла полумарафон за 12 минут. Вдовое дольше большинства участниц. Впрочем, признается, даже в таком темпе прогулка по высотке легко не далась. Пример выносливости уральцев заразителен, признаются гости из-за океана. Американский консул так вдохновился высотным забегом, что решил перенять опыт. Впрочем, для многих здесь результат не главное. Всем участникам — и самым быстрым, и самым неторопливым — подарили памятные медали — в виде ступенек.