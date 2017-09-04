ЕКАД закольцовывается: объездная автодорога стала длиннее на 8,5 километров

04.09.2017

Официально открыт второй участок от поселка Медный до Полевского тракта

Первыми новую дорогу испытывают не водители, а… велосипедисты, во главе которых — министр транспорта России. На своих двоих участники пробега преодолевают 8 с половиной километров — такова длина второго участка екатеринбургской Кольцевой, который соединил поселок Медный с Полевским трактом. Изначально сделать это планировалось за три года. Но рабочие трудились круглыми сутками — и сдали отрезок в два раза быстрее. Прокатившись по свеже уложенному асфальту, чиновники обсуждают — как замкнуть дорожное кольцо. Не хочется сбавлять темп и откладывать стройку в долгий ящик. По словам министра транспорта, на строительство дороги протяженностью 11,5 километров — а с развязками все 14 — в среднем, уйдет четыре года и 8 миллиардов рублей. Но правительство готово помочь уральской столице, ведь эта дорога даст толчок экономическому развитию территории. Заручиться поддержкой федерального центра свердловчане решили и в строительстве еще одного стратегически важного путепровода — скоростной трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Сейчас скорость движения транспорта между соседями в часы пик составляет всего 5 километров в час. Единственный выход — изолированные пути. Довозить пышминцев будущий трамвай будет до ближайшей станции метро. Благодаря введению повременного тарифа, пассажирам не придется платить за пересадку. Правда, пустить скоростной междугородний трамвай — дорогое удовольствие. Линия стоит 2 с половиной миллиарда. Поэтому правительство и просит министра транспорта включить проект в федеральную программу. Укрепление транспортных связей между Екатеринбургом и городами-спутниками — один из этапов создания агломерации, отметил министр транспорта. Для этого будут выделены деньги по программе «Безопасные и качественные дороги». Пока таковыми их не назовешь — нормативам соответствует менее половины путепроводов.