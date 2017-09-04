Директор екатеринбургского цирка требует ограничить показ фильма про клоуна-убийцу

04.09.2017

Анатолий Марчевский вступился за светлый образ

От кадров этого трейлера артисты цирка до сих пор в легком шоке. Клоун-убийца — главный герой новой картины «Оно». Но настоящие клоуны ужастик не оценили и забили тревогу: мол, показ хоррора нанесет непоправимый вред детской психике. Ужастик «Оно» — ремейк фильма 1990 года. Его сняли по роману Стивена Кинга. Главный герой картины — чудовище, принимающее облик клоуна по имени Пеннивайз. Такие персонажи в кино не редкость — слишком уж популярен яркий образ. Но артистам цирка такая известность совсем не по душе. Они уверенны — клоуны несут в массы добро и веселье. Шквал критики на картину обрушился и на западе. Там против нее выступила всемирная ассоциация клоунов. В США заявили: ремейк может вызывать очередную волну так называемой «клоуноистерии». Так что дети будут видеть в артистах лишь злодеев. Бойкоты фильмов, кажется, уже вошли в моду. Так, в августе в Екатеринбурге устраивали пикеты против другой картины — Алексея Учителя. В знак протеста в городе даже сняли документальный фильм — «Ложь Матильды». Своей картиной горожане хотели указать режиссеру на ошибки, которые он якобы допустил при создании Матильды. Во имя всего святого активисты решили обелить доброе имя Николая Второго. Ни эта картина, ни «Оно» в российский прокат еще не вышли, но уже успели наделать много шуму. Правда, в отличии от тех, кто хочет запретить «Матильду», сотрудники цирка мечтают лишь ограничить детей от показа предстоящего ужастика. Правда, фильм и так предназначен лишь для совершеннолетних.