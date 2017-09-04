6 сбитых детей за 3 дня: в первые сентябрьские выходные резко увеличилось число аварий с несовершеннолетними

04.09.2017

Одна девочка погибла, она перебегала дорогу в неположенном месте

Больше всего полицейских пугает то, что в половине случаев пешеходы попадают под колеса по своей вине. Так девочка 12-ти лет перебегала дорогу в неположенном месте. Мотоциклист на большой скорости просто не успел затормозить. Еще один ребенок попал под колеса прямо на зебре. С переломом челюсти и сотрясением мозга 5-летний мальчик попал в больницу. Всего с начала года в Екатеринбурге произошло уже 42 ДТП с участием детей. Последний всплеск автоинспекторы объясняют тем, что школьники за время каникул отвыкают от интенсивного городского движения. Так что в ГИБДД просят быть внимательными не только водителей, но и пешеходов.