6 сбитых детей за 3 дня: в первые сентябрьские выходные резко увеличилось число аварий с несовершеннолетними

Одна девочка погибла, она перебегала дорогу в неположенном месте


Больше всего полицейских пугает то, что в половине случаев пешеходы попадают под колеса по своей вине. Так девочка 12-ти лет перебегала дорогу в неположенном месте. Мотоциклист на большой скорости просто не успел затормозить. Еще один ребенок попал под колеса прямо на зебре. С переломом челюсти и сотрясением мозга 5-летний мальчик попал в больницу. Всего с начала года в Екатеринбурге произошло уже 42 ДТП с участием детей. Последний всплеск автоинспекторы объясняют тем, что школьники за время каникул отвыкают от интенсивного городского движения. Так что в ГИБДД просят быть внимательными не только водителей, но и пешеходов.

Также в разделе Дороги
13.04.2015
Обгони смерть: в Екатеринбурге дети стали бросаться под колеса машин
13.07.2017
За детей ответят: за ДТП с несовершеннолетними хотят наказывать их родителей
16.06.2017
Роды на ходу: женщина родила ребенка в такси
29.05.2017
Последняя прогулка: под Екатеринбургом пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

понедельник 04 Сентября 2017
6 сбитых детей за 3 дня: в первые сентябрьские выходные резко увеличилось число аварий с несовершеннолетними