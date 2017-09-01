Вместо линейки – построение: день знаний в ИК-2 отметили за колючей проволокой

01.09.2017

В школу при исправительной колонии ходят четыре сотни заключенных

Первое сентября в исправительной колонии номер 2 открывают стихами о школе. Эти взрослые мужчины — будущие ученики. Кто-то собирается сесть за парту впервые, а кто-то уже вовсю готовится к последнему звонку. В день знаний директору школы вручают памятный подарок. Учить уроки за решеткой приходится тем, кто не успел закончить школу на свободе. Ведь по закону каждый гражданин — младше 30 лет — должен получить аттестат о среднем образовании. Евгений в колонии — заканчивает школу, ведь вместо 10-го класса отправился в тюрьму — за хранение наркотиков. А уже здесь — в 20 лет — твердо решил вновь взяться за ум. За парты в этом учебном году сядут более четырех сотен человек. Это одна четвертая всех осужденных в колонии. Учиться будут в две смены. Елена Дмитриевна — уже двадцать лет преподает здесь русский язык и литературу. Говорит, у этих учеников — неподдельная жажда к знаниям. Программа в этой школе ничем не уступает обычной. Заключенным преподают математику, биологию и даже английский язык. Правда, домашние задания не задают. Да и звонка с уроков в колонии не услышишь. Впрочем, сбежать с занятий никто и не спешит. Да и прогулять урок здесь не получится. В эту школу учеников зачисляют по способностям — начинать учиться можно сразу с пятого или даже 10 класса. Программа рассчитана на 12 лет — ведь количество часов сокращено. Для Ильи этот учебный год — последний. Вот только выпускного он, скорее всего, не увидит — срок заканчивается раньше. Но, признается, и на свободе хочет продолжать обучение. Уроки в колонии начнутся уже с понедельника. В этом году, как и во всех школах, здесь введут новый предмет — астрономию.