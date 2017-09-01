Три чемодана нелегального янтаря задержали уральские таможенники

Контрабандисты пытались увезти в Китай почти 50 килограммов камня


Общую стоимость янтаря оценили в шесть миллионов рублей. Большую часть груза составил грубый, необработанный камень размером с еловую шишку, однако есть и крупные полуторакилограммовые булыжники. В отдельные пакеты расфасованы уже отполированные полуфабрикаты – их оставалось только надеть на нитку. Янтарь особенно ценится в Китае. Ещё с древности считается, что он приносит счастье и спокойствие владельцу магического камня. Но на этих жителей Поднебесной, минерал оказал обратный эффект.

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пятница 01 Сентября 2017
Три чемодана нелегального янтаря задержали уральские таможенники