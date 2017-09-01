Снова в школу. В Екатеринбурге учебный год начался для 143 тысяч школьников

01.09.2017

Несмотря на рекордное количество первых классов, мест хватит всем

На учебу ребята сегодня решили забить — в буквальном смысле. Вместо того, чтобы сидеть за партами, гоняют мяч на новом поле. Оно, как, впрочем, и вся школа — долгожданный подарок жителям Мичуринского. Да еще какой. Это новый формат обучения — образовательный центр, который объединяет под одной крышей садик, младшие и старшие классы. Тесно разновозрастной детворе здесь не будет – площадь нового центра аж двести квадратных метров. Ребята постарше и малыши будут находиться в отдельных блоках. Для дошколят здесь есть современные игровые комнаты, спальни и площадки. Играючи учиться будут и школьники – с помощью интерактивных полов они смогут подняться на Эверест или пройтись по Куликову полю. Следить за здоровьем учеников будут в стоматологическом и прививочном кабинетах. А дать выход энергии можно в четырех спортивных залах – лампы и баскетбольный щит ударопрочные. Их же оборудовали уникальной системой климатконтроля. Чтобы ученики и родители не заблудились в хитросплетениях коридоров, в школе появятся специальные указатели. Всего за парты и столики в новом центре нынче сядет больше тысячи ребят. Школьники не могут дождаться понедельника. С европейским шармом маленьких горожан сегодня встретила и обновленная французская гимназия. Здание на Союзной буквально построили с нуля – вместо прежнего устаревшего. Новая школа буквально напичкана современными технологиями: здесь есть и мультимедийный класс, и современный кабинет зубного и многое другое. А местных гимназистов ни с кем не спутать — благодаря единой форме. А в 212-й школе уверены, их ребят будут встречать не по одежке, а по уму. В обновленном здании появился уникальный библиотечно-информационный комплекс с книгохранилищем и читальным залом. По таким же высоким стандартам вскоре должны быть оснащены все школы Екатеринбурга, говорят городские чиновники. Впрочем, главное богатство местного образования — не техника, а педагоги. Не столь важно, где учиться — важно как.