Около сотни туристов, прилетевших в Екатеринбург из Антальи, не смогли получить свой багаж

01.09.2017

Он попросту не прилетел вместе с хозяевами

Вернувшись из отпуска, Горячевы не на шутку разгорячились. Ведь супруги остались без вещей. В родном аэропорту багаж им попросту не выдали. Всего в пролете с багажом оказалась сотня туристов, прилетевших утром из Антальи. И это уже вторая неприятность, приключившаяся с ними по дороге домой. Сперва их борт через 40 минут после взлета совершил экстренную посадку. На земле туристам сообщили – полет пришлось прервать из-за технической неисправности. Спустя три часа пассажиров посадили в другой самолет. Казалось бы, все плохое позади, но по прибытию люди хватились чемоданов. У одних потерялись все сданные вещи, у других — часть. Как пропали их вещи, туристам остается только гадать. То ли в турецком аэропорту их специально не погрузили, то ли лайнеры перепутали. По словам пассажиров, связаться с Турцией сотрудники Кольцово пока не могут. Мол, обсудить вопрос доставки багажа на родину можно только по интернету — а это процесс небыстрый. Как только что-то прояснится, людей пообещали сразу же поставить в известность. Но такой расклад пассажиров не радует. Многие из них иногородние. Однако правозащитники утверждают – в таком случае пассажир вправе указать перевозчику конкретный адрес, по которому нужно доставить вещи. Кроме того, прилетевшие могут требовать выплату неустойки. Но это лишь в том случае, если задержка багажа принесла пассажиру убытки. Если же чемоданы не будут найдены в ближайшие три недели, люди могут через суд требовать возмещение вреда.