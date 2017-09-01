Мусульмане Екатеринбурга празднуют Курбан-байрам

01.09.2017

В уральской столице его встретили утренней молитвой

По верованию, в этот день наступает кульминация хаджа в Мекку. Не только в Екатеринбурге, но и по всему миру мусульмане совершают омовение, надевают лучшие одежды и идут молиться в мечеть. После наступает время жертвоприношения. Эта традиция напоминает о предании, имеющем глубокий символический смысл. На Курбан-байрам в жертву приносят барана, который достиг семи месяцев. Его мясо нужно делить на три части: одну раздают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей и друзей, а третью мусульманин может оставить себе. Праздник Курбан-байрам обычно продолжается три дня.