Дети вместо цветов: три школы Екатеринбурга отказались от букетов в пользу благотворительности

В этих школах педагогам подарили лишь по одному символическому букету


А оставшийся бюджет дети планируют потратить на цветы… жизни — передать в детские дома и больницы. Акция «Дети вместо цветов» в Екатеринбурге прошла во второй раз. Нынче к ней присоединились и воспитанники Суворовского училища. Собранную сумму курсанты пожертвовали школе-интернату №8 для детей с ограниченными возможностями. На эти средства там хотят купить спортивный инвентарь. В девятой гимназии каждый класс сам будет решать, куда передать деньги. Учителям сегодня подарили по одному большому букету. Но педагоги такому решению только рады.

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пятница 01 Сентября 2017
Дети вместо цветов: три школы Екатеринбурга отказались от букетов в пользу благотворительности