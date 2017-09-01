Безумные дни: в Екатеринбурге стартовал фестиваль классической музыки

01.09.2017

В уральскую столицу съехались коллективы со всего мира

Ритмы мира в Екатеринбурге задают музыканты из десятка стран. С первых же аккордов становится понятно — горожан ждут поистине Безумные дни. За уикенд 550 исполнителей дадут 100 концертов. Специально для мело-марафона участники подготовили программы, в которых переплетаются мотивы разных эпох и континентов. Программа фестиваля настолько плотная, что у музыкантов каждый день по несколько концертов. При этом артисты ограничены во времени – каждое выступление длится лишь 45 минут. Музыкальное безумство охватывает Екатеринбург уже в третий раз. Нынче музыкальный нон-стоп проходит на 8 площадках. Для удобства они расположены на одной улице, так что из зала в зал можно будет дойти за минуты. О количества концертов действительно можно голову потерять — любителям классики будет сложно выбрать между площадками. По задумке генерального партнера фестиваля, фонда Святой Екатерины, такое событие должно быть доступно всем. На сегодня уже распродано 28 с половиной тысяч билетов. Но желающие еще могут попасть на концерты. Помимо них во время фестиваля можно будет посмотреть на больших экранах классические постановки балетов, а еще поучиться танцам и вокалу. Так, в амфитеатре ТЮЗа установили сразу 30 микрофонов — для народного караоке.