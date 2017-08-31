Старики-разбойники: на концерте ко Дню пенсионера бабушки обокрали детей

31.08.2017

Танцоры, выступавшие на празднике, пожаловались на пропажу вещей из рюкзаков

Их родители изучили съемки с камер наблюдения — и были неприятно удивлены. По словам детей, перед выступлением они переоделись в фойе ДИВСа и пошли на сцену. Сумки остались без присмотра. Судя по видео с камер наблюдения, вещи заинтересовали нескольких гостей праздника. Пожилые женщины начали копаться в них в поисках ценностей. В итоге у юных артистов пропали два портфеля, ключи и зонт. К счастью, телефоны и украшения были сданы на хранение руководителю коллектива. Это видео родители собираются передать в полицию, чтобы разбойниц нашли и привлекли к ответственности.