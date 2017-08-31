Прогулки по воде: жители посёлка Луч вынуждены переходить реку по разрушенному мосту

31.08.2017

Те, кто боится идти по переправе, вынуждены делать крюк в 6 километров по лесу

Перейти эту реку и не промочить ноги — для местных миссия почти невыполнимая. От школы, садика, магазинов и работы жителей поселка Луч отделяет разрушенный мост. Часть его уже ушла под воду, и с каждым годом проблема становится все глубже, говорит Алена. Она со второго класса пытается удержаться наплаву. Сейчас мост держится лишь на честном слове. Опоры давно сломались, настил провалился, один из тросов оборвался, поэтому переправа уже легла на воду. Так что положение полутора сотен свердловчан в прямом смысле шаткое. Путь на большую землю, говорят сельчане, лежит через кабинеты районных чиновников. Но добиться ремонта переправы они не в могут уже 5 лет. Люди обили пороги всех инстанций, дошли до суда. Но мост и ныне там. В этот тупик сейчас не заезжают никакие автобусы — даже школьные, ведь ГИБДД признала дорогу непригодной для перевозки детей. Но это направление администрация Округа называет более перспективным, чем мост, который ведет в лес. Такой выход из ситуации жителей тоже устраивает. Однако и тут дальше слов дело не заходит. Проходится ходить по старинке — по опасному, но короткому пути. Чтобы не провалиться, люди любыми средствами стараются продлить жизнь аварийного моста. А вот до следующей весны, опасаются местные, переправа может не дожить. Не исключено, что со льдом тронется и шаткая конструкция, ведь она держится только на одном тросе.