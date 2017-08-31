Этих прожорливых пациенток Полина знает даже не с рождения, а с утробы — всем им она помогла появиться на свет. Ветеринарный врач нянчится с альпийскими козочками ради производства на Урале элитных сыров. Всему, говорит, приходится учиться самостоятельно — секретами ухода за животными зарубежные коллеги, как правило, не делятся. Впрочем, приезжая скотина не сильно отличается от отечественной. К своим пациентам ветеринары обычно относятся, как к детям. Животные столь же беспомощны и такие же доверчивые. Но даже самых тяжелых больных зоодоктора ставят на лапы. Еще два десятка лет назад такие пациенты просто гибли. Сейчас благодаря современным технологиям врачи могут выявлять и излечивать болезни, которые прежде не могли даже обнаружить. Рентген, эндоскопия, УЗИ, МРТ теперь доступны и для четвероногих. Питомцев теперь лечат
Лечить по-человечески. Специальный репортаж ко дню ветеринара
Ветврачи делятся своими невероятными наблюдениями за животными
Этих прожорливых пациенток Полина знает даже не с рождения, а с утробы — всем им она помогла появиться на свет. Ветеринарный врач нянчится с альпийскими козочками ради производства на Урале элитных сыров. Всему, говорит, приходится учиться самостоятельно — секретами ухода за животными зарубежные коллеги, как правило, не делятся. Впрочем, приезжая скотина не сильно отличается от отечественной. К своим пациентам ветеринары обычно относятся, как к детям. Животные столь же беспомощны и такие же доверчивые. Но даже самых тяжелых больных зоодоктора ставят на лапы. Еще два десятка лет назад такие пациенты просто гибли. Сейчас благодаря современным технологиям врачи могут выявлять и излечивать болезни, которые прежде не могли даже обнаружить. Рентген, эндоскопия, УЗИ, МРТ теперь доступны и для четвероногих. Питомцев теперь лечат