Лечить по-человечески. Специальный репортаж ко дню ветеринара

Ветврачи делятся своими невероятными наблюдениями за животными


Этих прожорливых пациенток Полина знает даже не с рождения, а с утробы — всем им она помогла появиться на свет. Ветеринарный врач нянчится с альпийскими козочками ради производства на Урале элитных сыров. Всему, говорит, приходится учиться самостоятельно — секретами ухода за животными зарубежные коллеги, как правило, не делятся. Впрочем, приезжая скотина не сильно отличается от отечественной. К своим пациентам ветеринары обычно относятся, как к детям. Животные столь же беспомощны и такие же доверчивые. Но даже самых тяжелых больных зоодоктора ставят на лапы. Еще два десятка лет назад такие пациенты просто гибли. Сейчас благодаря современным технологиям врачи могут выявлять и излечивать болезни, которые прежде не могли даже обнаружить. Рентген, эндоскопия, УЗИ, МРТ теперь доступны и для четвероногих. Питомцев теперь лечат по-человечески. А узких специалистов среди ветеринаров сейчас не меньше, чем среди обычных врачей. Сергей помогает своим пациентам взглянуть на мир другими, новыми, глазами. Ведь со зрением у современных животных такие же проблемы, что и у хозяев. На помощь приходит микрохирургия. Ветеринар до сих пор вспоминает одного из первых пациентов — щенка лабрадора, который ослеп из-за сахарного диабета. Всё чаще ветврачи специализируются и по видам животных. У Юлии пациенты всех цветов радуги — она занимается лечением рептилий. Эти питомцы неторопливы и терпеливы, а потому к врачу зачастую попадают уже с букетом диагнозов. А вот кому приходится не только учиться, но и каждый день изобретать что-то новое, так это ветеринарам зоопарка. Коллекция зоосада начитывает больше тысячи особей — и на них всего пять врачей. Тут поневоле станешь Кулибиным. Ни в одном учебнике не написано, как заставить слона, мартышку или тигра пить лекарство. Да и медицинские приборы на такое разнообразие фауны просто не рассчитаны — приходиться вносить рацпредложения. Свой профессиональный праздник большинство зоодокторов отмечают на рабочем месте. Хотя пациенты им никогда не скажут слов благодарности. Впрочем, врачам достаточно и полных признательности взглядов.

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Лечить по-человечески. Специальный репортаж ко дню ветеринара