Голосование вслепую: в Екатеринбурге записали аудиобюллетени для незрячих

В городе активно идет подготовка к выборам


Что попадет в объектив камер наблюдения, инженеры просчитывают заранее. На выборах это око должно быть действительно всевидящим — важны и качество картинки, и бесперебойный сигнал. На установку системы видеофиксации у связистов осталось чуть больше недели. К 10 сентября — Единому дню голосования — инженеры оборудуют камерами 806 участков и 12 территориальных избиркомов – треть от общего количества. На каждом появится две камеры, которые будут внимательно следить за порядком. Единственная слепая зона — кабинки. Там камеры снимать не будут, чтобы не нарушать тайны голосования. Чтобы все было по-честному и прошло без происшествий, в избиркоме уже приняли все необходимые меры безопасности. По словам главы свердловского избиркома, на участки уже отправили большую часть свеженапечатанных бюллетеней. Сегодня же в городе записали аудио-инструкцию для слепых избирателей — чтобы особый электорат мог прослушать информацию о кандидатах и правилах заполнения в наушниках. После этого незрячим избирателям выдадут обычные бюллетени и тактильный шаблон, с помощью которого они смогут поставить галочку в нужной ячейке. Шрифт Брайля нынче решили не использовать. Судя по прошлогоднему опыту, такой вариант незрячих устроил. Но, на их взгляд, систему не мешало бы усовершенствовать. Впрочем, выборы уже стали удобнее. К примеру, свердловчане впервые могут проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Для этого нужно заранее подать заявление в территориальные избиркомы и многофункциональные центры. Проголосовать не по прописке уже пожелали 5 тысяч человек. Тем, кто не уложится в сроки, с 5 сентября можно будет оформить специальное заявление с защитной маркой, которое дает право проголосовать даже за пределами города. Правда, это разрешено только на участках из перечня на сайте избирательной комиссии.

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Голосование вслепую: в Екатеринбурге записали аудиобюллетени для незрячих