Что попадет в объектив камер наблюдения, инженеры просчитывают заранее. На выборах это око должно быть действительно всевидящим — важны и качество картинки, и бесперебойный сигнал. На установку системы видеофиксации у связистов осталось чуть больше недели. К 10 сентября — Единому дню голосования — инженеры оборудуют камерами 806 участков и 12 территориальных избиркомов – треть от общего количества. На каждом появится две камеры, которые будут внимательно следить за порядком. Единственная слепая зона — кабинки. Там камеры снимать не будут, чтобы не нарушать тайны голосования. Чтобы все было
Голосование вслепую: в Екатеринбурге записали аудиобюллетени для незрячих
В городе активно идет подготовка к выборам
Что попадет в объектив камер наблюдения, инженеры просчитывают заранее. На выборах это око должно быть действительно всевидящим — важны и качество картинки, и бесперебойный сигнал. На установку системы видеофиксации у связистов осталось чуть больше недели. К 10 сентября — Единому дню голосования — инженеры оборудуют камерами 806 участков и 12 территориальных избиркомов – треть от общего количества. На каждом появится две камеры, которые будут внимательно следить за порядком. Единственная слепая зона — кабинки. Там камеры снимать не будут, чтобы не нарушать тайны голосования. Чтобы все было