Без окон, без дверей: бывшие арендаторы забрали из старинного особняка всю отделку

31.08.2017

В организации утверждают, что забрали лишь свое имущество

Особняк культурного наследия сейчас больше похож на декорации для фильма ужасов. Без окон, без дверей он остался после выезда бывших арендаторов. В департаменте управления муниципальным имуществом до сих пор не могут поверить своим глазам. Ведь союз ветеранов вооруженных сил без нареканий работал в здании больше 20 лет, но съехал с большим скандалом. Согласно мирному договору союз ветеранов должен был выплатить все долги до конца прошлого года. Но делать этого по какой-то причине не стал. В итоге контракт с арендатором пришлось расторгнуть. Организация съехала, и оставила после себя лишь голые стены. Чиновники возмущаются: мол, это — настоящий вандализм! С собой союз ветеранов прихватил даже перила. Причем демонтаж в объекте культурного наследия никто не согласовывал. Правда, в общественной организации претензий не понимают. Ведь там никто и не думал нарушать закон. Союз ветеранов настаивает: они забрали с собой лишь то, что принадлежит им по праву. Ведь на ремонт, проводку, и отопление арендаторы потратили несколько миллионов рублей. Но и чиновники, и общественники уверенны — лишать здания окон и дверей нельзя. Ведь усадьба в стиле модерн — охраняемый объект культурного наследия и памятник архитектуры. Таких домов в Екатеринбурге можно по пальцам пересчитать. Теперь же объект культурного наследия может стать фигурантом уголовного дела. Чиновники написали на бывших арендаторов заявление в полицию. Так что теперь разбираться в непростом деле будут уже правоохранительные органы.