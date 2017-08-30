Тюремные сказки: в СИЗО №1 заключенных исправляют фантастикой

Справляться со стрессом и находить душевное равновесие помогает сказкотерапия


С виду — обычный совместный просмотр кино. Вот только зрители видят что-то новое не на экране, а в себе. Это заключенные екатеринбургского СИЗО на сеансе фильмотерапии. С помощью особых приемов психологи объясняют им, как снять напряжение. Ведь многие в этих стенах сами чувствуют себя, как герои драмы. Посмотрев фильм, пациенты рассказывают, что они почувствовали при просмотре — и так психолог делает выводы о том, в каком эмоциональном состоянии пребывают осужденные. Что у них на душе, показывают и рисунки. Сегодня мужчинам предлагают нарисовать двух человечков — одного под солнцем, другого под дождем. Глубинный смысл поймет только эксперт. Так, незаметно для себя люди начинают исправляться еще на стадии следствия — психологи находят внутренние проблемы, которые, возможно, и толкнули их преступление. Алексей ходит в этот кабинет уже два года и, говорит, за это время пересмотрел взгляды на жизнь. Будущее на свободе теперь видится ему по-другому. Казалось бы, простейший тест — но его результаты могут рассказать о человеке многое. Со мной, например, по мнению психолога, можно идти в разведку. Предрасположенности к совершению преступлений нет. За день кабинет психологов посещают около десятка человек. И с каждым приходится работать с чистого листа, говорят эксперты. Одним прописывают сказкотерапию, другим арт-сеансы — словом, любые средства хороши, лишь бы жизнь оступившихся заиграла новыми красками.

Также в разделе Общество
27.04.2016
Переписка с педофилом: 13-летняя девочка стала жертвой интернет-извращенца
17.09.2015
Война похоронщиков: ритуальные агентства не пускают в здание судмедэкспертизы
25.08.2017
Горячий сезон у спасателей: МЧС предупреждает об угрозе природных пожаров
25.08.2017
Дело о горячем душе закрыто: санитарке интерната на Ляпустина вынесли приговор

Вчера
Тюремные сказки: в СИЗО №1 заключенных исправляют фантастикой