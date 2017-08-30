С виду — обычный совместный просмотр кино. Вот только зрители видят что-то новое не на экране, а в себе. Это заключенные екатеринбургского СИЗО на сеансе фильмотерапии. С помощью особых приемов психологи объясняют им, как снять напряжение. Ведь многие в этих стенах сами чувствуют себя, как герои драмы. Посмотрев фильм, пациенты рассказывают, что они почувствовали при просмотре — и так психолог делает выводы о том, в каком эмоциональном состоянии пребывают осужденные. Что у них на душе, показывают и рисунки. Сегодня мужчинам предлагают нарисовать двух человечков — одного под солнцем, другого под дождем. Глубинный смысл поймет только эксперт. Так, незаметно для себя люди начинают исправляться еще на стадии следствия — психологи находят внутренние проблемы, которые, возможно, и толкнули их преступление. Алексей ходит в этот кабинет уже два года и, говорит, за это время пересмотрел взгляды на жизнь. Будущее на свободе теперь видится ему
Тюремные сказки: в СИЗО №1 заключенных исправляют фантастикой
Справляться со стрессом и находить душевное равновесие помогает сказкотерапия
С виду — обычный совместный просмотр кино. Вот только зрители видят что-то новое не на экране, а в себе. Это заключенные екатеринбургского СИЗО на сеансе фильмотерапии. С помощью особых приемов психологи объясняют им, как снять напряжение. Ведь многие в этих стенах сами чувствуют себя, как герои драмы. Посмотрев фильм, пациенты рассказывают, что они почувствовали при просмотре — и так психолог делает выводы о том, в каком эмоциональном состоянии пребывают осужденные. Что у них на душе, показывают и рисунки. Сегодня мужчинам предлагают нарисовать двух человечков — одного под солнцем, другого под дождем. Глубинный смысл поймет только эксперт. Так, незаметно для себя люди начинают исправляться еще на стадии следствия — психологи находят внутренние проблемы, которые, возможно, и толкнули их преступление. Алексей ходит в этот кабинет уже два года и, говорит, за это время пересмотрел взгляды на жизнь. Будущее на свободе теперь видится ему