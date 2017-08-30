Проверили ремни и документы: экзамен для школьных автобусов устроили сотрудники ГИБДД

В преддверие нового учебного года транспорт для учеников проверяют на безопасность


С начала этого года требования к перевозке школьников ужесточились. Так, согласно новым правилам, транспортное средство для детей должно быть не старше 10 лет. На стеклах обязательно наличие опознавательных знаков — о перевозе учеников. Ко всему прочему машины должны быть оснащены тахографом, системой ГЛОНАСС и ремнями безопасности. ИМ инспекторы сегодня уделяли особое внимание. Без нарушений не обошлось. В одной из машин полицейские не досчитались аптечки, в другой — аварийного молотка. Водителям сделали замечания и пригрозили штрафами после 1-го сентября.

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Проверили ремни и документы: экзамен для школьных автобусов устроили сотрудники ГИБДД