Пенсионерка не может получить премию, полагающуюся парам на золотую свадьбу

30.08.2017

Ее супруг скончался через 4 месяца после того, как они отметили полувековой юбилей

О любимом муже Дарья Семеновна теперь рассказывает в прошедшем времени. Того, с кем она полвека жила в горе и в радости, не стало этим летом. На память остались эти фотографии и медали «Совет да любовь». В феврале супруги отметили золотую свадьбу. Правда, для Виктора Яковлевича эта награда оказалась посмертной. Ведь вручили ее лишь спустя полгода после юбилея. А обещанную премию вдове и вовсе выдавать отказались. Почему соцработники перечеркнули полвека супружеской жизни, пенсионерка в толк не возьмет. Ведь, признается, и эту небольшую выплату она планирует потратить… на супруга. Чтобы проводить его в последний путь Дарье Семеновне пришлось занимать деньги у родных — теперь же долги нужно отдавать. Однако чиновники уверяют, они действуют по закону. Впрочем, выход из ситуации есть, говорят юристы. Получить деньги за супруга вдова еще может — если тот при жизни подал заявление, а Министерство соцполитики успело принять решение о выплате пособия. Только вот сама Дарья Семеновна идти в суд не собирается. По крайней мере, пока. Говорит, еще не смирилась с потерей супруга. Да и времени на разбирательства нет — надо думать, где взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами.