На Челюскинцев начали возводить дублер Макаровского моста

30.08.2017

Параллельно ведется укрепление старой конструкции

Время Макаровский мост не пощадило, но его следы сейчас активно стирают рабочие. Ремонт путепровода идет полным ходом. Строители укрепляют колонны и в нескольких метрах от воды возводят своеобразные помосты, чтобы легче было вести реконструкцию. Долгожданное обновление моста, который несколько лет назад признали аварийным, началось в начале лета. Горожане сперва отнеслись к стройке с пониманием, но спустя пару месяцев терпение у многих на пределе. Ведь из-за ремонта дорогу для автомобилей пришлось сузить до одной полосы в каждую сторону. Теперь пробок здесь нет разве что глубокой ночью. Но, по словам чиновников, это меньшее из зол. По проекту, строителям придется снести треть сооружения. Однако полностью закрывать движение по путепроводу не будут. На первом этапе планируется укрепить старый мост и построить его дублер. Рабочие уже соорудили дамбу — из-за чего пришлось понизить уровень воды в городском пруду, теперь приступили к строительству низководного путепровода. По нему проведут временную теплотрассу, которая замкнет тепловой контур города. Только после этого начнется демонтаж существующей переправы и будет заложено основание нового. Завершить дублер планируется в ноябре 2019-го. Тогда для водителей откроют 2 полосы в каждую сторону. Объединение старого моста с дублером — это финал большой стройки, когда разберут оставшуюся часть моста и построят его заново. При этом архитектурный облик сооружения останется прежним. После реконструкция схема движения изменится и на соседних улицах. К примеру, на пересечении улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина появятся дополнительные поворотные полосы, а Гражданскую и Николая Никонова соединят.