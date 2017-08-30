Готовить уже готовы! Школьные столовые встретят 1 сентября во всеоружии

30.08.2017

Повара продолжают биться за здоровье школьников

Горы тарелок и стаканов уже готовы к 1 сентября. Посуды в школьной столовой больше, чем в любом ресторане. Да и нагрузка местных поваров персоналу общепита даже в страшном сне не привидится: две тысячи посетителей ежедневно. Столы здесь накрывают по 8 раз за день. И это при том, что все блюда, по правилам, должны готовиться непосредственно перед подачей. Но пока на школьных кухнях пахнет только чистотой — продукты ждут своего часа в холодильниках, плиты выключены. Планируется, что в первый учебный день школьники будут только полдничать. В меню чай, любимая детьми сосиска в тесте и яблоко. А вот уже со второго сентября комбинаты питания заработают на полную мощность: завтрак, обед, полдник и буфет. Рацион для учащихся составляется по правилам здорового питания: никаких чипсов, газировки или майонеза. Меню помогает разрабатывать главный диетолог Екатеринбурга. Но предпочтения детей, конечно, тоже учитываются. Каждый год учителям приходится отвечать на вопрос: есть или не есть. Зачастую родители заменяют полноценный обед для ребенка перекусом в буфете. Педагоги советуют этого не делать. Ведь ученики порой проводят в школе по 8 часов — и без комплексного питания им просто не обойтись. Преимущества школьных обедов родители вскоре смогут распробовать сами. В начале учебного года их пригласят на дегустацию детского меню, чтобы взрослые убедились — их чад тут неплохо кормят.