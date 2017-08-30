Депутаты предлагают перенести начало учебного года на октябрь

30.08.2017

В Госдуму внесен законопроект о переносе начала занятий

По мнению депутатов, регионы должны самостоятельно решать, когда начинать учиться. К примеру, в южных краях 1 сентября лето еще в самом разгаре, грех не отдыхать. В том числе — и жителям наших широт. Лучше уж сесть за парту и уйти на каникулы на месяц позже. Однако пока новаторский законопроект встретили довольно прохладно. Педагогам не хочется перекраивать учебный план и встраивать его в каникулы и праздники. Кроме того, экзамены после окончания 9 и 11 классов должны проходить в одно время, что окажется крайне неудобным после принятия нового закона.