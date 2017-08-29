Сектор болельщиков в дыму: на СКБ-арене прошли пожарные учения

29.08.2017

Спасатели вызволяли из огня фанатов и тушили трибуны.

Разжечь пожар — пускай, даже учебный — спасателям удается не сразу. То ли ветер мешает, то ли специфика профессии не позволяет. Дымовую шашку в гостевой сектор арены на Уралмаше бросают, чтобы сотрудники МЧС смогли потренироваться перед чемпионатом мира по футболу. Роль болельщиков весьма схематично исполняет четыре десятка курсанты. Фанатский сектор, способный вместить две с половиной тысячи человек, для учений выбрали не случайно. Он со всех сторон огорожен высоким забором и на время игры запирается. В таких условиях эвакуировать болельщиков, устроивших поджог, особенно сложно. По легенде, самостоятельно покинуть трибуны удается не всем. Некоторым понадобились носилки и помощь медиков. Те тоже отрабатывают действия на всякий пожарный случай. А работники стадиона, тем временем, ищут пироманов с неспортивным поведением. Прибывшее с тыла подкрепление практикуется в эвакуации пострадавших по лестнице. Для этого необходимо вырезать часть металлического ограждения, но дискорез предательски не заводится. Штаб пожара внимательно следит за действиями спасателей. Из-за заминок их оценили на четверку. Спасатели планируют провести подобные учения на всех полях, которые готовятся к чемпионату мира. Но надеются, что эти навыки все же не пригодятся.