Помощь для Скорой: на врачей двух неотложек напали пьяные хулиганы

29.08.2017

В последнее время покушение на жизнь и здоровье медиков происходит регулярно.

Тем, кто спасает чужие жизни, сейчас самим требуется помощь. Фельдшеры прячутся в карете скорой, чтобы не попасть под горячую руку своих же пациентов. Те были пьяны. Этот случилось на Викулова. Сюда бригаду вызвали молодые люди, у одного из которых была повреждена рука. Пострадавшему наложили шину и предложили проехать в больницу. Но адрес парня не устроил — дорога показалась ему слишком дальней. Больной вместе с товарищем набросились сперва на сотрудников неотложки, а после чего — на их машину. В итоге дебошир повредил и вторую руку, разбив стекло кареты. А когда подъехала полиция, попросту сбежал. Правоохранители с трудом задержали его буйного приятеля. Зачинщика еще разыскивают, ему светит штраф. Ведь из-за него одному фельдшеру пришлось уйти на больничный. И это не единичный случай — нападения на работников неотложки у горожан вошли чуть ли не в привычку. Кинуться с кулаками могут по любому поводу — за длительное ожидание, какой-то поступок врачей, даже за тон, взгляд или ответ. Так, на Крестинского водитель реанимобиля пострадал из-за того, что не сказал прохожему, к кому приехали врачи. В суде травмы водителей оценили как незначительные. Поэтому уголовное дело не возбудили — мужчина получил лишь 7 суток ареста. Видимо, зная, что за подобные выходки сурово не наказывают, дебоширы и лезут в драку, подозревают медики. Но пока закон не ужесточают. Приставить к каждой бригаде правоохранителя невозможно. Поэтому врачам остается только ждать, когда они будут защищены законом, и взывать к здравому смыслу горожан. Ведь каждый пострадавший медик и каждая сломанная машина — это дополнительные часы ожидания для тех, кто нуждается в помощи.