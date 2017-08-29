Кормили печеными яблоками и угощали котлетами: в Екатеринбурге отметили праздник урожая

На этот раз организаторы фестиваля отказались от плодов и заменили их блюдами.


Фестиваль урожая садоводы проводят в узком кругу. Вместо огромного парка в роли площадки нынче выбрали уютное здание базы отдыха. Дачники со всего города здесь меряются овощами и фруктами. Тем, что выросло в огороде, сегодня угощают гостей. И украшают себя. Темой этого праздника урожая стали пряные травы. Поэтому в блюда конкурсанты добавляли розмарин, тархун, базилик и многое другое. А садоводы из Чкаловского района удивляли коллег заморской экзотикой. Самыми популярными угощениями на этот раз стали овощное рагу, запеченный картофель и сырные шарики с морковью. Ну, а тем, кто предпочитает сладкое, предлагали угоститься компотом из свежих ягод, чаем и освежающим лимонадом. А команда дачников из Верх-исетского района приготовила уникальный витаминный пирог. Любой из гостей сегодня мог оценить каждое блюдо и вынести свой собственный вердикт. Лучшим кулинарам сегодня подарили необходимые принадлежности для сада. Чтобы они и в следующем году порадовали жюри отборным урожаем.

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