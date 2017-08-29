Делегация МИД проверила готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Иностранным журналистам уральская столица понравилась.


Со смотровой площадки «Высоцкого» журналисты из Китая и Эквадора заглянули и в далекое будущее Екатеринбурга. Гостям рассказали о том, что уральская столица вновь борется за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году. Конкурентами нашего города станут Баку, Париж и Осака. Как рассказал член совета федерации Аркадий Чернецкий, главным преимуществом Екатеринбурга станет богатый опыт проведения мероприятий международного уровня. Здесь уже проходили саммиты ШОС и БРИКС, ежегодно мегаполис проводит промышленную выставку ИННОПРОМ. Но ЭКСПО — это новый уровень. И у города есть время и возможности для подготовки к выставке.

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