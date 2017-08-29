Даже паспорт не спросили! В Чкаловском районе 17-летнему подростку продали алкоголь

29.08.2017

«Народный контроль» проверил магазины города.

Нежданным покупателям этот продавец явно не рад. Еще бы! Ведь всего пару минут назад он продал бутылку пива 17-летнему парню. Впрочем, уверяет: мол, и не подозревал, что покупатель несовершеннолетний. Внешность обманчива — напоминают продавцам активисты. В преддверии первого сентября народный контроль решил наведаться в торговые точки у школ и детских садов. Вместе с полицейскими проверяют: хорошо ли там знают закон о продаже алкоголя. Ловить недобросовестных торговцев решили на живца. За алкоголем отправили старшеклассника. В этом магазине паспорт у покупателя все же спросили. Вот только заглядывать туда не стали. На ошибку указывают тут же. Полицейских продавец уверяет: местных школьников знает в лицо и алкоголь им не продает. Но этот парень, мол, уж слишком взрослый. Но общественники настаивают: не по годам выглядит каждый второй старшеклассник. На беспечность торговцев жалуются и горожане. Рафат рассказывает: не раз видел у соседней школы ребят с алкоголем. А ведь у него там учится три внучки — теперь волнуется и за них. Народные контролеры уверенны: за продавцами нужен глаз да глаз. Так что подобные рейды планируют устраивать и в будущем. Тем более что результаты на лицо: говорят, после проверок в Кировском районе, без паспорта алкоголь уже и не купишь — магазины просто боятся идти на нарушения. Ведь проданная бутылка пива может обернуться для них штрафом в 30 тысяч рублей.