3 миллиона за жизнь ребенка: В Богдановиче мать отсудила у чиновников деньги за гибель сына

29.08.2017

7-летнего Дениса придавило стеной заброшенной котельной в 2014.

Мальчика буквально раздавило бетонной плитой во время игр в брошенной котельной. Сперва местные власти пытались доказать, что ребенок погиб по собственной вине — мол, на месте следователи нашли молоток, которым, возможно, и была повреждена несущая конструкция. Впрочем, представители матери не оставили от этой версии камня на камне — и еще три года назад добились компенсации морального вреда. Нынче же был подан новый иск — адвокат смог доказать, что в трагедии виновны чиновники Богдановича, которые обязаны были следить за своим фондом. Однако платить новую многомиллионную компенсацию администрация города не намерена. Она подала апелляцию. Само здание, у стен которого случилась трагедия, так и стоит бесхозным.