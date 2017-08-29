3 миллиона за жизнь ребенка: В Богдановиче мать отсудила у чиновников деньги за гибель сына

7-летнего Дениса придавило стеной заброшенной котельной в 2014.


Мальчика буквально раздавило бетонной плитой во время игр в брошенной котельной. Сперва местные власти пытались доказать, что ребенок погиб по собственной вине — мол, на месте следователи нашли молоток, которым, возможно, и была повреждена несущая конструкция. Впрочем, представители матери не оставили от этой версии камня на камне — и еще три года назад добились компенсации морального вреда. Нынче же был подан новый иск — адвокат смог доказать, что в трагедии виновны чиновники Богдановича, которые обязаны были следить за своим фондом. Однако платить новую многомиллионную компенсацию администрация города не намерена. Она подала апелляцию. Само здание, у стен которого случилась трагедия, так и стоит бесхозным.

Также в разделе Соседи
21.07.2017
Дауншифтинг по-уральски: свердловская семья бросила все и уехала жить в глухое село
20.12.2016
Расплата за прошлогодний мороз: в Белоярском судят чиновника, который отвечал за отопительный сезон
25.11.2016
В очереди стоят даже внеочередники: сироты из Сысерти никак не могут получить жилье
18.10.2016
В Николо-Павловском готовятся к похоронам подростков, погибших в страшной аварии с грузовиком

Вчера
3 миллиона за жизнь ребенка: В Богдановиче мать отсудила у чиновников деньги за гибель сына